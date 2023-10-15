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أحمد جودة - القاهرة - كلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمهمة خاصة لمحمد شوقي نائب المدير الفني لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

مهمة خاصة من الخطيب لمحمد شوقي في الأهلي

طالب الخطيب من شوقي التنسيق مع بدر رجب المدير الفني للقطاع ووليد سليمان رئيس القطاع بتقييم المواهب المميزة وذلك لإبرام تعاقدات معهم من أجل تدعيم الفريق الأول في المستقبل حيث يخشي الأهلي من رحيل اللاعبين بشكل لا يفيد النادي ماليا.

ويسعي مسؤولو قطاع الناشئين بالأهلي في الوقت الحالي لإعداد تقرير فني من أجل الحفاظ على هذه المواهب خصوصا مع وجود لاعبين في المنتخبات الوطنية المختلفة.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عبر موقعه الرسمي عن تولي محمد شوقي لاعب الفريق السابق منصب نائب المدير الفني لقطاع الناشئين.