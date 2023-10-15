انت الان تتابع خبر صفقة عظمى تهز عالم كرة القدم: الاتحاد السعودي يُحدث زلزالاً بالتعاقد مع نجمه الجديد نايف أكرد.. ستتحول هذه الصفقة التاريخية إلى منعطف خطير والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعدما كان الجميع يترقب تعاقد الاتحاد مع النجم المغربي نايف أكرد، رفض الدولي المغربي، مدافع وست هام الإنجليزي، عرضا ضخما من الاتحاد السعودي للانضمام إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية، التي لم تغلق بعد في الدوري السعودي

. وفي هذا الصدد، كشف الصحافي الإسباني المتخصص في أخبار الانتقالات، سانتي أونا، عبر صفحته الرسمية بموقع "إكس"، أن اللاعب المغربي نايف أكرد رفض الانضمام إلى نادي الاتحاد السعودي، مفضلا الاستمرار في أوروبا وبالضبط في الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة فريقه الحالي. وتحدثت تقارير صحفية سعودية عن دخول مسؤولي اتحاد جدة السعودي، في مفاوضات جادة مع إدارة نادي وست هام يونايتد الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات مدافع الفريق، حيث سعى اتحاد جدة إلى التعاقد مع نايف أكرد غير أن اللاعب نفسه رفض إتمام الصفقة وتجاهل العرض السعودي.

وحسب مصادر سإعلامية سعودية فقد عرض "النمور" مبلغ على مدافع وست هام، يقدر بـ10 أضعاف راتبه الحالي، والذي يبلغ 2.6 مليون يورو سنويا. وكانت تقارير إعلامية دولية أكدت رغبة نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم في تعزيز صفوفه قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالسعودية، عن طريق التعاقد مع اللاعب الدولي المغربي نايف أكرد، مدافع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي.

وفقًا للتقارير ذات الصلة، يأتي اهتمام نادي الاتحاد السعودي بالمدافع نايف أكرد بعد فشل الفريق في التعاقد مع اللاعب الإسباني سيرجيو راموس. وقد قرر راموس عدم الانضمام إلى النادي السعودي بعدما كان قريبًا من الانضمام إليه، وفضل العودة إلى ناديه السابق إشبيلية الإسباني بصفقة انتقال حر.

وأوضح موقع "Football Insider" أن اهتمام نادي الاتحاد بخدمات اللاعب المغربي نايف أكرد جاء بعد تألقه المستمر مع فريقه الحالي وست هام يونايتد.

كما حقق أكرد إنجازًا كبيرًا مع منتخب المغرب خلال مشاركتهم في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر.يجدر بالذكر أن اللاعب المغربي نايف أكرد انضم إلى وست هام يونايتد في الصيف الماضي قادمًا من فريق رين الفرنسي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وقد أصبح أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة الفريق، حيث سجل ثلاثة أهداف في 33 مباراة خاضها. وعلمًا بأنه تلقى بطاقة حمراء في بداية الموسم الحالي في مباراة ضد تشيلسي.