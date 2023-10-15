نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر تطورات تظلم الزمالك لرفع إيقاف محمد عواد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت رابطة الاندية برفع إيقاف محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول للكرة بالزمالك وذلك بعد إعلان موقفها بشأن التظلم المقدم من نادي الزمالك خلال مباراة فريقه أمام البنك الأهلي في مسابقة دوري نايل التي إقيمت علي ملعب ستاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية مقابل هدف.

أعلنت رابطة الأندية عبر الموقع الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف حارس مرمي الزمالك مباراة واحدة، بسبب الطرد ليغيب اللاعب عن مباراة سموحة المقبلة في الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل بشكل رسمي.

الزمالك تقدم بتظلم ضد طرد عواد بعد الاستفسار من مسؤول داخل اتحاد الكرة

وعلم دوت الخليج الرياضي من مصادره داخل نادي الزمالك أن القلعة البيضاء تواصلت مع أحد المسؤولين داخل اتحاد الكرة قبل التقدم باستئناف على طرد محمد عواد حارس مرمى الفريق ضد البنك الأهلي، بالدوري العام.

وتابع المصدر أن المسؤول داخل الاتحاد المصري أكد صعوبة رفع الإيقاف ولكنه طالب إدارة النادي بطلب سماع ما دار بين محمد معروف حكم المباراة ومحمود عاشور حكم الفيديو، وحال إيضاح الأخير بأنه طلب من حكم الساحة التراجع عن الكارت الأحمر ورفض، قد يتم قبول الاستئناف".