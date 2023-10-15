نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: الأهلي يفاوض حارس الزمالك ورد مارسيل كولر مفاجئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة في مفاوضات الأهلي مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال شوبير في تصريحان عبر برنامجه "مع شوبير" عبر "راديو أون سبورت إف إم": "الأهلى بالفعل دخل في مفاوضات قوية مع محمد صبحي، عندما كان حارسا لمرمى فاركو، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح".

كولر يرفض ضم حارس الزمالك

أضاف: "عن طريق أحد المسؤولين بالأهلي تواصل مع حارس الزمالك بعد انتقال علي لطفي إلى نادي زد، إلا أن المفاوضات هذه المرة لم تكتمل أيضا خاصة أن السويسري كولر المدير الفني للقلعة الحمراء أبدى عدم الحاجة لخدماته".

موعد مباراة الأهلي المقبلة



يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام سيمبا بطل تنزانيا، يوم 20 أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب الوطني "مكابا"، وذلك في ربع نهائي الدوري الإفريقي للنسخة الأولى.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

متى يلعب الأهلي أولى مبارياته في الدوري المصري بعد التوقف الدولي؟



وبالسؤال عن موعد مباراة الأهلي الأولى في بطولة دوري نايل بعد العودة من فترة التوقف الدولي، يخوض المارد الأحمر مواجهة قوية أمام نظيره بلدية المحلة، يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري، في الجولة الخامسة من عمر البطولة العريقة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم اسبورتس المصرية، الناقل الحصري والوحيد لإذاعة مبارايات دوري نايل في المنطقة العربية.