نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر التطورات الصحية لمحمود الخطيب.. شوبير يكشف خريطة تحركات رئيس الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي شوبير، عن أخر التطورات الصحية لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وما سيفعله في الفترة القادمة.

قال الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: "الخطيب عاد وعقد مجموعة من الإجتماعات، رأيت الجرح الذي أصاب رئيس الأهلي يبدو صعب للغاية".

شوبير يوجه نصيحة هامة للخطيب



وتابع: " الخطيب لن يسافر تنزانيا لمؤازرة الفريق، بينما سيحضر الجمعية العمومية، وبعد ذلك سيعود إلى أوروبا لألمانيا أو فرنسا، وذلك من أجل مواصلة العلاج".

واختتم: "لا يوجد شئ يدعو الخطورة في حالة الخطيب الصحية، ولكنه يعاني من التعب، ووجهت له النصيحة..إن لبدنك عليك حق".

مهمة خاصة من الخطيب لمحمد شوقي في الأهلي

كلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمهمة خاصة لمحمد شوقي نائب المدير الفني لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

طالب الخطيب من شوقي التنسيق مع بدر رجب المدير الفني للقطاع ووليد سليمان رئيس القطاع بتقييم المواهب المميزة وذلك لإبرام تعاقدات معهم من أجل تدعيم الفريق الأول في المستقبل حيث يخشي الأهلي من رحيل اللاعبين بشكل لا يفيد النادي ماليا.

ويسعي مسؤولو قطاع الناشئين بالأهلي في الوقت الحالي لإعداد تقرير فني من أجل الحفاظ على هذه المواهب خصوصا مع وجود لاعبين في المنتخبات الوطنية المختلفة.

كان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عبر موقعه الرسمي عن تولي محمد شوقي لاعب الفريق السابق منصب نائب المدير الفني لقطاع الناشئين.