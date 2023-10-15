نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يفاوض مهاجم إفريقي جديد.. من هو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة، للتعاقد مع مهاجم إفريقي جديد لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الامنقالات الشتوية لمقبلة.

وكشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف النادي الأهلي من ضم النيجيري فيبو حكيم لاعب بلدية المحلة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كولر يبحث عن مهاجم جديد

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN": "قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مراقبة النيجيري فيبو حكيم لتحديد موقف القلعة الحمراء بالتعاقد معه من عدمه، خاصة أن المدير الفني لم يقتنع حتى الآن بالفرنسي أنتوني موديست لقيادة خط الهجوم".

وعلم "دوت الخليج الرياضي" أن مسؤولي الأهلي اقتربوا من الاتفاق مع بلديى المحلة على ضم اللاعب النيجيري، عن طريق الحصول على مقابل مادي ولاعب من المارد الأحمر.

أنتوني موديست يحتاج للصبر

أكد عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، أن أنتوني موديست لم يتأقلم على الأجواء في مصر أو مع زملائه في الفريق، مشيرا إلى أن مارسيل كولر سوف يعمل على تجهيزه بدنيًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قام بوضع برنامج بدني لـ موديست لتجهيزه خلال الفترة الجارية، وسيقوم الجهاز المعاون بتطوير أداء اللاعب فنيا وبدنيًا، واللاعب سيرتفع مستواه بشكل تصاعدي خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف الحديدي: "موديست يحتاج للصبر أولا لم يصل للجاهزية الكاملة لكنه يتحسن بمرور الوقت، مثلما حدث مع مهاجمين آخرين سبق لهم اللعب في الأهلي، وعلى رأسهم فلافيو مع مانويل جوزيه المدرب السابق".

وواصل: "الأهلي كان في حاجة لمهاجم جاهز بكل تأكيد، وإمام عاشور ورضا سليم قدما أوراق اعتمادهما بشكل جيد في المباريات الأخيرة، والفترة المقبلة بالتأكيد ستشهد تجهيز المهاجم الفرنسي، خصوصا أن الاعتماد لازال على الأطراف، ولا يوجد كرات عرضية حتى الآن ويتم الاعتماد على العمق والقادمون من الخلف، لم نشعر بإيجابية المهاجم حتى الآن".

واختتم قائلًا: "يجب إعطاء الوقت الكامل لتجهيز موديست، وكولر هو من قام بضمه عن قناعة تامة، وشعرنا بجاهزية إمام عاشور ورضا سليم بعدما شارك اللاعبان مع الفريق، ولذلك الأفضل تجهيز اللاعب فنيا وبدنيا ونفسيًا، قبل الدفع به في المباريات، خصوصًا أن الجماهير تحكم على المهاجم الذي كان الأهلي ينتظره الجميع".