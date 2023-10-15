نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ينافس الأهلي على صفقة المهاجم النيجيري.. من يظفر بها؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي الزمالك للاستعداد لفترة قيد جديدة بعد منعه، نظرًا لاقتراب تولي مجلس الإدارة المنتخب يوم 20 أكتوبر الجاري.

ويحاول الزمالك عقد صفقة تبادلية مع نظيره بلدية المحلة، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للحصول على خدمات المهاجم النيجيري فيبو حكيم.





فيبو حكيم بدلا من سامسون أكينيولا في الزمالك؟

وقال هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، إن أحد المرشحين بنادي الزمالك تحدث مع مسؤولي بلدية المحلة، بشأن حدوث صفقة تبادلية بين النيجيري فيبو حكيم لاعب المحلة وسامسون أكينيولا لاعب الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد حل مشكلة القيد ورفع الإيقاف عن النادي.

الأهلي ينافس الزمالك على الصفقة

دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة، للتعاقد مع مهاجم إفريقي جديد لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الامنقالات الشتوية لمقبلة.

وكشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف النادي الأهلي من ضم النيجيري فيبو حكيم لاعب بلدية المحلة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN": "قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مراقبة النيجيري فيبو حكيم لتحديد موقف القلعة الحمراء بالتعاقد معه من عدمه، خاصة أن المدير الفني لم يقتنع حتى الآن بالفرنسي أنتوني موديست لقيادة خط الهجوم".