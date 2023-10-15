نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإيقاف 3 سنوات.. نجم نيوكاسل الإنجليزي يسقط في بئر المراهنات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتحم ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل الإنجليزي، عالم المراهنات والقمارة، واعترف بذلك عقب إصابته بالإدمان.

نجم نيوكاسل الإنجليزي يسقط في بئر المراهنات

وكشف فابريزيو كورونا الصحفي، من قبل عن قناع لاعب نيوكاسل، بإنه اتجه للمراهنات في إيطاليا، وذلك سبب في خروج تونالي ونيكولو زانيولو لاعب أستون فيلا من معسكر المنتخب.

وتم التحقيق أيضًا مع نيكولو فاجيولي لاعب يوفنتوس من جانب المدعي العام في مدينة تورينو.

ووفقًا للصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن لاعب الوسط، اعترف بالخطأ وأبدى ندمه الشديد، وعدم تكرار ذلك الفعل مرة أخرى.

وصرحت الصحيفة، بإن اللاعب يتجه للتواصل مع معالج محترف ليبتعد عن هذا الطريق نهائيا، وتعهد بأخذ نصائح المعالج والمقربين منه.

وستكون عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أعوام وغرامة كبيرة بسبب المراهنات، وفي حال تطبيقها، سوف تقع وتطبق في جميع البطولات التابعة لفيفا والاتحاد الأوروبي.

