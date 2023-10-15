كرة نسائية - الجونة يتصدر دوري القسم الثاني بعد الجولة الأولى

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر فريق الجونة لكرة القدم النسائية جدول ترتيب القسم الثاني لكرة القدم النسائية بعد ختام الجولة الأولى من المسابقة، بعد فوزه على صيد الدقي بخماسية نظيفة في الجولة الإفتتاحية.

الجونة يتصدر دوري القسم الثاني بعد الجولة الأولى

ويحتل الجونة الصدارة بفارق الأهداف عن الزهور صاحب المركز الثاني بعدما حقق فوزه الأول على صيد المحلة برباعية نظيفة، ويليه فريق السكة الحديد الذي حصد هو الآخر 3 نقاط بعد فوزه على كفر سعد بثلاثية نظيفة في نفس الجولة.

وعلى الجانب الآخر فاز فريق ايديال على 6 أكتوبر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز الزهور بورسعيد على مضيفه البطل الأوليمبي بهدفين نظيفين.

وبهذه النتائج أصبح صيد الدقي وصيد المحلة متزيلا الترتيب،وللعلم أن عدد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز الموسم التالي هم فريقين أصحاب المركز الأول والثاني، بينما يهبط أصحاب المركز العاشر والحادي عشر للقسم الثالث مباشرة