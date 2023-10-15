نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: نجم بيراميدز وقع للنادي الاهلي منذ 3 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي أحمد شوبير أن لاعب نادي بيراميدز وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى النادي الاهلي منذ 3 سنوات.

جلال وقع عندما كان متواجدًا مع نادي إنبي

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "رغبة أسامة جلال هي من حسمت انتقاله إلى نادي ببراميدز وقتها."

وتابع:" الأهلي وقتها كان يعاني في مركز خط الدفاع وكان يحتاج للتعاقد مع أسامة جلال."

وأضاف:" في النهاية أسامة جلال حاليًا لاعبًا في نادي بيراميدز وعقده مستمر مع الفريق السماوي."

واختتم:" أسامة جلال خارج حسابات النادي الأهلي في الفترة الحالية للتعاقد معه في الانتقالات الشتوية القادمة".

وعلى صعيد أخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.

