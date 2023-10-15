نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك في تصفيات اليورو والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم في كل مكان، نحو موعد مباراة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضد نظيره منتخب البوسنة والهرسك في تصفيات اليورو 2024.

ما موعد مباراة منتخب البرتغال ضد نظيره البوسنة والهرسك؟

يواجه منتخب البرتغال الأول لكرة القدم نظيره منتخب البوسنة والهرسك مساء يوم الأثنين المقبل 16 أكتوبر 2023، في الجولة الثامنة من تصفيات اليورو 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر إلاربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب بيلينو بولي المباراة المرتقبة بين منتخب البرتغال ضد نظيره منتخب البوسنة والهرسك في تصفيات اليورو 2024.

تذاع أحداث مباراة منتخب البرتغال ضد نظيره منتخب البوسنة والهرسك عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات تصفيات اليورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

ما هو ترتيب مجموعة البرتغال في تصفيات اليورو 2024؟

البرتغال، 21 نقطة

سلوفاكيا، 13نقطة

لو كسمبورج، 11 نقطة

البوسنة والهرسك، 9 نقاط

أيسلندا، 7 نقاط

ليشتنشتاين، دون نقاط