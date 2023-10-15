نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عروض رحيل محمد الشناوي.. قرار جديد من محمود الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

ووجه الخطيب بتعديل عقد الشناوي، بسبب العروض الخارجية التي يتلقاها خلال كل فترة انتقالات.

لماذا سيعدل الأهلي عقد محمد الشناوي؟

وجاء هذا القرار خوفًا من العروض الخارجية سواء الأوروبية أو الخارجية، التي تلاحق محمد الشناوي.

ويعتبر محمد الشناوي من أيرز العناصر الأساسية التي يعتمد عليها مارسيل كولر المدير الفني للفريق في الفترة الأخيرة.

ويستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.

