نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف تفاصيل جديدة عن استاد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سبب تأخر إنشاء استاد الأهلي، وكل التفاصيل التي تخص هذا الأمر.



قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على أون تايم: "من عامين أو عام كان الوضع مختلف تمامًا عن وقتنا الحالي، لاختلاف سعر الدولار".



وأضاف: "الشركة الألمانية مازالت عند عرضها ٦ مليار، الذي كانوا يوازوا أكثر من ذلك بكثير في وقت سابق".



سعر العملة يقف عائق بين الأهلي والاستاد

واختتم: "الأهلي يحتاج لاستاد لا يقل عن ٦٠ ألف، مازالت الأمور غير واضحة، بعد ما كان الأحمر على وشك الإعلان عنه وإنهاء كل التفاصيل الخاصة بالاستاد، وقف سعر العملة عائق".

