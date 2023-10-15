نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب البرتغال ضد نظيره منتخب البوسنة والهرسك في تصفيات اليورو 2024.

تذاع أحداث مباراة منتخب البرتغال ضد نظيره منتخب البوسنة والهرسك عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات تصفيات اليورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

القنوات الناقلة لتصفيات يورو 2024 مجانا

قناة TRT 1 Turkey HD

التردد: 11054 V علي القمر الصناعي Türksat 42.0°E، ومعدل الترميز 30000

- قناة Football HD (tjk)

التردد: H 11785 علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة IRIB TV3 HD

التردد: 11555 V علي القمر الصناعي Intelsat 62.0°E، ومعدل الترميز 30000

- قناة Varzish Sport HD (tjk)

التردد: 11785 H علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة 1TV Afghanistan

التردد: 12015 H علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة TRT 1 Turkey HD

التردد: 11096 H علي القمر الصناعي Türksat 42.0°E، ومعدل الترميز 30000

- قناة Idman TV Azerbaijan

التردد: 11175 H علي القمر الصناعي AzerSpace 46.0°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة 1TV Georgia HD

التردد: 11095 H علي القمر الصناعي AzerSpace 46.0°E، ومعدل الترميز 30000.

ما موعد مباراة منتخب البرتغال ضد نظيره البوسنة والهرسك؟

يواجه منتخب البرتغال الأول لكرة القدم نظيره منتخب البوسنة والهرسك مساء يوم الأثنين المقبل 16 أكتوبر 2023، في الجولة الثامنة من تصفيات اليورو 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر إلاربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب بيلينو بولي المباراة المرتقبة بين منتخب البرتغال ضد نظيره منتخب البوسنة والهرسك في تصفيات اليورو 2024.