نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبات الجولة الثالثة.. رابطة الأندية تعاقب الزمالك والبنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة من بطولة دوري nile، وفقًا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات موسم 2023-2024.

رابطة الأندية تعاقب الزمالك والبنك الأهلي

وجاءت عقوبات مباراة الزمالك والبنك الأهلي كالتالي:



أعلنت رابطة الأندية ايقاف عبدالله طارق مترجم فريق الزمالك، وذلك لمباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20000 جنيه وذلك لما بدر منه عقب المباراة، بالإضافة لاستمرار العقوبة التي أُصدرت ضده سابقًا بالإيقاف لمدة أربع مباريات، ضمن منافسات الجولة الثانية عقب مباراة المقاولون العرب.



فيما أوقعت رابطة الأندية عقوبة الإيقاف على محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، مباراة واحدة فقط بعد طرده في لقاء الأبيض ضد البنك الأهلي، لمنعه فرصة هدف محقق.

بينما جاءت عقوبات البنك الأهلي على النحو التالي:

إيقاف محمد فتحي، لاعب البنك الأهلي مباراة واحدة، بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

وكانت المواجهة بين الزمالك والبنك الأهلي قد شهدت انتصار الأبيض الأول في بطولة الدوري بعد الفوز على البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

