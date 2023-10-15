نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يُفجر مفاجآة من العيار الثقيل في وجه الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة من العيار الثقيل وصعقة قوية لنادي الزمالك بشأن محمد صبحي حارس مرمى الفارس الأبيض.



أكد شوبير في تصريحات اذاعية على برنامجه "مع شوبير" عبر أون سبورت: "محمد صبحي في حالة من الترقب الشديد من موقف النادي الأهلي معه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن عقده سينتهي مع الزمالك في نهاية الموسم".



شوبير يؤكد إمكانية توقيع محمد صبحي لأي فريق

وتابع شوبير: "يحق لحارس مرمى الزمالك التوقيع مع أي فريق في شهر يناير".



واختتم: "محمد صبحي كان قريب بشدة من خطوة الإنضمام لصفوف النادي الأهلي في وقت سابق، ولكن النادي الأهلي صرف نظر عن هذا القرار، وقرر الاعتماد على حراس مرمى الفريق مثل مصطفى شوبير وعلي لطفي قبل أن ينتقل الآخير إلى فريق زد".



وكان الزمالك قد أعار محمد صبحى لفاركو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وضع بند فى العقد بتفعيل النادى السكندرى لبند الشراء مقابل دفع 20 مليون جنيه، ونجح مجلس إدارة الزمالك فى استعادة اللاعب لصفوق الفريق.

