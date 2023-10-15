نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتخذ قرار الرحيل.. أهم لاعب في الأهلي يصدم الجماهير الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب أهم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السماح من إدارة القلعة الحمراء بالموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلم “دوت الخليج الرياضي” أن محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر طلب الحصول على موافقة النادي الأهلي للرحيل خلال فترة الانتقالات القادمة، بعد تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

ولم ترد إدارة النادي الأهلي على رغبة رحيل المدافع الأهم في خط المارد الأحمر الخلفي، ولكنها تدرس تعديل عقد اللاعب خلال هذه الفترة.

تعديل عقد محمد عبد المنعم

ورفع النادي الأهلي قيمة عقد المدافع الدولي من 5 ملايين جنيه في الموسم إلى 9 ملايين جنيه، من أجل ترضية محمد عبدالمنعم بعد تألقه اللافت مع الأهلي في الفترة الماضية.

ولكن على ما يبدو أن هذه القيمة لم ترضي المدافع الدولي، مما دفع لجنة التخطيط بالأهلي لدراسة رفع قيمة التعاقد مع اللاعب مرة أخرى ليتساوى مع حسين الشحات زميله بالفريق.

ورفض الأهلي بعض العروض الخليجية، خاصة من الدوري السعودي من أجل الحصول على خدمات عبدالمنعم، في ظل حاجة الفريق لجهوده.

لماذا سيعدل الأهلي عقد محمد الشناوي؟



قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

ووجه الخطيب بتعديل عقد الشناوي، بسبب العروض الخارجية التي يتلقاها خلال كل فترة انتقالات.

وجاء هذا القرار خوفًا من العروض الخارجية سواء الأوروبية أو الخارجية، التي تلاحق محمد الشناوي.



ويعتبر محمد الشناوي من أيرز العناصر الأساسية التي يعتمد عليها مارسيل كولر المدير الفني للفريق في الفترة الأخيرة.

الأهلي يستعد لمواجهة سيمبا التنزاني



ويستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.

