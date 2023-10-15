نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. شوبير يصدم جماهير الزمالك وليفربول يستقر على بديل صلاح وقرار جديد من الخطيب بشأن الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - “الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع ( دوت الخليج الرياضي ) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأحد 15-10-2023 في السطور التالية

صباح الكورة اليوم

وجاءت أبرز أخبار صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:-

شوبير يصدم جماهير الزمالك والسبب محمد صبحي

شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة من العيار الثقيل وصعقة قوية لنادي الزمالك بشأن محمد صبحي حارس مرمى الفارس الأبيض.

أكد شوبير في تصريحات اذاعية على برنامجه "مع شوبير" عبر أون سبورت: "محمد صبحي في حالة من الترقب الشديد من موقف النادي الأهلي معه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن عقده سينتهي مع الزمالك في نهاية الموسم"

لقراءة باقي تفاصيل الخبر هنا

ليفربول يفتح خزائنه لضم بديل محمد صلاح في يناير

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تطورات ملف رحيل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الموسم الحالي، مع اقتراب بداية فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان صلاح أحد أبرز الأهداف التي فشلت إدارة الدوري السعودي في استقطابها، بعد رفض اللاعب ترك الأنفيلد في ميركاتو الصيف الماضي، بعد تلقي عرضا ضخما من جانب نادي اتحاد جدة.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن إدارة فريق ليفربول، تنوي تجهيز عرضا ضخما للتعاقد مع الألماني ليروي ساني، نجم بايرن ميونخ، لتعويض رحيل صلاح المتوقع هذا الموسم.

ويمكنكم مطالعة باقي تفاصيل الخبر هنا

قرار جديد من محمود الخطيب تجاه الشناوي

الشناوي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

ووجه الخطيب بتعديل عقد الشناوي، بسبب العروض الخارجية التي يتلقاها خلال كل فترة انتقالات.

وجاء هذا القرار خوفًا من العروض الخارجية سواء الأوروبية أو الخارجية، التي تلاحق محمد الشناوي.

ويعتبر محمد الشناوي من أيرز العناصر الأساسية التي يعتمد عليها مارسيل كولر المدير الفني للفريق في الفترة الأخيرة