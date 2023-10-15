نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ليلة حمراء في معسكر السامبا".. فضيحة أخلاقية تهدد نجوم البرازيل ونيمار يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد معسكر منتخب البرازيل الأخير استعدادا لمواجهة نظيره منتخب فنزويلا في منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفشلت كتيبة السامبا في تحقيق انتصارا لها في تلك المباراة، عقب انتهاء أحداث اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

- رد نيمار على أزمته الأخيرة

وفجرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، مفاجأة مدوية بعد تسريب حديث بين نجم البرازيل ونادي الهلال السعودي نيمار دا سيلفا، مع أحد الفتيات عبر تطبيق واتس أب، أثناء فترة المعسكر الأخيرة.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن الفتاه تدعى ريبيكا ريبيرو، كان يجمعها حديث مع نيمار يثبت به قضاء ليلة معها أثناء معسكر المنتخب، بجانب تورط الثنائي فينسيوس جونيور وريتشارلسون في نفس الأزمة مع فتيات أخريات.

وكان نيمار قد حرص على تكذيب كل ما تم نشره، بعد نشر مقطع فيديو له عقب انتهاء مواجهة المنتخب البرازيلي وهو يبتسم ويداعب جماهيره، ليثبت عدم وجود أي أزمة داخل صفوف السامبا، بجانب تأكيد الفتاة في العديد من المناسبات على أن علاقتها مع نيمار لا تتعدى الصداقة وأنها سوف تقاضي كل من يعيد نشر تلك الأكاذيب مجددا.

