نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بند يسمح لجيماريش بالانضمام إلى برشلونة.. وساني بديل محمد صلاح في ليفربول وأونانا قد يعود إلى إنتر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 15-10-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:-

برشلونة مهتم بالتعاقد مع جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد في يونيو، إذا تمكنوا من الاتفاق على صفقة بسعر مخفض، كما تم ربط الجناح الإنجليزي البالغ من العمر 23 عامًا بالانتقال على سبيل الإعارة إلى يوفنتوس. (سبورت)

رفض جوزيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان استبعاد إمكانية عودة حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا (27 عاما) إلى نادي إنتر ميلان بعد بداية متعثرة لوقته في مانشستر يونايتد بعد انتقاله الصيفي من سان سيرو. (ديلي ميل)

لدى برونو جيمارايش، 25 عامًا، بند في عقده الجديد مع نيوكاسل يونايتد يسمح للاعب خط الوسط البرازيلي بالانضمام إلى برشلونة مقابل رسوم تتراوح بين 65 و70 مليون يورو (سبورت)

جعل ليفربول المهاجم الألماني ليروي ساني، 27 عامًا، هدفه الأول ليحل محل محمد صلاح، 31 عامًا، إذا غادر الدولي المصري الدوري الإنجليزي (ميرور)

قال مهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، 23 عامًا، إنه أرسل رسالة نصية إلى لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام، 20 عامًا، لإقناعه بالانتقال من بوروسيا دورتموند إلى البرنابيو في الصيف. (ليكيب)

أجرى مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا مكالمة هاتفية لمدة ثلاث ساعات مع بيلينجهام قبل انتقاله إلى ريال مدريد في محاولة لإقناع اللاعب الدولي الإنجليزي بالانضمام إلى مانشستر سيتي الفائزين بالثلاثية. (كادينا سير)

يفكر لاعب خط الوسط كالفين فيليبس (27 عامًا) في الابتعاد عن مانشستر سيتي في يناير بسبب مخاوف من أن قلة وقت اللعب قد تعيق فرصه في الانضمام إلى تشكيلة جاريث ساوثجيت في بطولة أمم أوروبا 2024. (ميرور)

أستون فيلا وكريستال بالاس من بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز التي تراقب مهاجم نورويتش الإنجليزي تحت 21 عامًا، جون رو، البالغ من العمر 20 عامًا، والذي بقي 18 شهرًا على عقده في نادي كارو رود. (ديلي ميل)

يستعد برشلونة لصفقة صيفية للظهير الأيسر الهولندي لتشيلسي إيان ماتسن، 21 عامًا، الذي رفض عرضًا بقيمة 32 مليون جنيه إسترليني إلى بيرنلي في الصيف وينتهي عقده في يونيو. (سبورت)