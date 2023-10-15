مارسيل كولر يستعد لمواجهة سيمبا التنزاني بهذا البرنامج

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة خاصة مع معاونيه لوضع خطة تجهيز جميع اللاعبين لمباراة سيمبا التنزاني.

كولر يجهز اللاعبين لمباراة سيمبا التنزاني

ووضع كولر برنامجا بدنيا للاعبين في مران اليوم استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

ويستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي، بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

وجاء ذلك عقب الراحة السلبية التي منحها مارسيل كولر المدير الفني للفريق للاعبين خلال الفترة الماضية لتجنب الإجهاد العضلي للاعبين قبل مواجهة سيمبا التنزاني.

ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سيمبا التنزاني في مباراة الذهاب قبل مباراة العودة في القاهرة الأسبوع القادم.

موعد مباراه الأهلي وسيمبا التنزاني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.