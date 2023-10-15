إلكاي جندوجان.. صاحب الأهداف الذهبية مع المنتخب الألماني (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن اللاعب الألماني «إلكاي جندوجان»، من تسجيل هدفه رقم 18 الدولي بقمص «الماكينات الألمانية».

إلكاي جندوجان.. صاحب الأهداف الذهبية مع المنتخب الألماني

وقد شارك اللاعب صاحب الأصول التركية، في ودية الأمس في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، في مباراة ودية إستعدادية لبطولة «أمم أوروبا 2024» المقرر إقامتها في «المانيا» يونيو القادم.

حقق المنتخب الألماني الفوز بـ ثلاثة أهداف مقابل هدف، كان لجندوجان فيها هدف وقدم مباراة مثالية مع المنتخب الألماني.

ويلعب إلكاي حاليًا في فريق برشلونة بعد رحلة كبيرة مع مانشستر سيتي أنهي فصولها من الباب الكبير، بعد تحقيق أهم بطولتين «الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا».

ويستعد المنتخب الألماني لمواجهة نظيره المكسيكي يوم الأربعاء القادم، في ودية أخيرة في بلاد أمريكا الشمالية كتجربة جديدة للمنتخب الألماني.