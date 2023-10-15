نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يقترب من خطف جوهرة "رويال أنتويرب" من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن اللاعب «آرثر فيرميرين» لاعب فريق رويال أنتويب البلجيكي، قريب من أرسنال.

آرسنال يهدد هدف برشلونة القادم

وقد تحدثت صحيفة «سبورت الكتالونية» أن هدف برشلونة قريب جدًا من الفريق اللندني، وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الطرفين مع اللاعب.

لكن الفرصة مواتية للاعب في أن يشارك مع أرسنال أكثر من برشلونة، لكن تشافي سيعمل في الأيام القادمة على إقناع اللاعب بالإنضمام لبرشلونة.

وقد شارك اللاعب البلجيكي مع فريق رويال في «دوري أبطال أوروبا» هذا الموسم مع فريقه، في ملعب «المونتجويك» معقل برشلونة المؤقت، وتعرض فريقه لهزيمة ثقيلة بخماسية نظيفه.

ويريد كلًا من برشلونة وأرسنال أن يحسموا الصفقة في يناير القادم ولن ينتظروا للصيف، نظرًا لإحتياج كل فريق للاعب ليشغل مركز مهم في الفريق خاصة في عمليات المداورات مع ضغط المباريات المستمر.