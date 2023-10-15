طبيب الإسماعيلي يكشف عن حالة اللاعبين المصابين قبل مواجهة فاركو

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن حالة اللاعبين المصابين قبل مواجهة فاركو في دوري نايل.

حالة لاعبي الدراويش المصابين قبل مواجهة فاركو

وأكد هشام مصطفى في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي "عماد حمدي تعافي من الإصابة وسيشارك في التدريبات الجماعية اليوم ومحمد خطاري لاعب الشباب يعاني من الإصابة وسيشارك في التدريبات الجماعية بعد 10 أيام وأبو بكر حمزة الجمل يعاني من إجهاد خفيفي وقرر الكابتن ايهاب جلال منحه راحة سلبية."

يخوض النادي الإسماعيلي مباراة ودية مساء اليوم أمام نادي زد أف سي استعدادًا لمواجهة فاركو في دوري نايل.

ويقوم الكابتن ايهاب جلال بتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية استعدادًا لمواجهة فاركو.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة فاركو ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد الإسماعيلية.