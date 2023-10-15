"بواسطة بيلينجهام".. ريال مدريد يجهز كبرى صفقات يناير من داخل ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية إسبانية، آخر مفاجأت إدارة ريال مدريد الإسباني، في خطة التعاقدات الجديدة التي تجهزها إدارة الميرنجي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم مختلف صفوف الفريق.

ويسعى البرازيلي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في تدعيم مركز الظهيرين الأيمن والأيسر داخل تشكيل العملاق المدريدي.

- ريال مدريد يجهز صفقة جديدة

وذكرت شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، أن الإنجليزي جود بيلينجهام، يساعد ريال مدريد في إقناع زميله فس منتخب إنجلترا أرنولد، نجم نادي ليفربول في الرحيل إلى مدريد هذا الموسم.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية، أن بيلينجهام يحاول التأثير على نجم ليفربول، لبداية خطوة جديدة في مسيرته بقميص الريال.

وجاءت تلك الخطوة، بعد تعدد إصابات نجم الفريق والظهير الأيمن داني كارفاخال، والذي يغيب على أثرها عن المشاركة مع فريقه في بعض المباريات الهامة، دون وجود بديلا مناسبا في تشكيل أنشيلوتي.