انت الأن تتابع خبر ايران تنفي توجيه عقوبة 99 جلدة لرونالدو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفت السفارة الإيرانية في إسبانيا، السبت، صدور حكم قضائي ضد النجم البرتغالي كريتسيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي لكرة القدم، بالجلد 99 مرة، بتهمة الزنا.



وكان كريتسيانو رونالدو قد سافر برفقة ناديه النصر السعودي، إلى إيران، في وقت سابق من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، لمواجهة مضيفه فريق بيرسيبوليس، ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وحظي النجم البرتغالي باستقبال كبير من قبل مشجعينه، وتلقى الكثير من الهدايا ومن ضمنها لوحة من الفنانة الإيرانية فاطمة حمامي.



وذكرت تقارير صحفية مختلفة أن رونالدو يواجه عقوبة 99 جلدة، بتهمة الزنا، بعدما تبادل العناق مع فاطمة وقبلها على خدها.



ولكن السفارة الإيرانية في إسبانيا نفت تلك التقارير، حيث قالت في بيان رسمي: "ننفي بشدة صدور أي حكم قضائي ضد أي رياضي دولي في إيران".



وأضافت: "تجدر الإشارة إلى أن ​كريستيانو رونالدو​ سافر إلى إيران ولقي استقبالا حسنا من قِبل الشعب والسلطات".



وختمت: "كما حظي لقاؤه الإنساني مع فاطمة حمامي بإشادة وإعجاب الشعب والسلطات الرياضية في البلاد".