فضيحة أخلاقية .. معسكر منتخب البرازيل تحول لملهى ليلي

انت الأن تتابع خبرفضيحة أخلاقية .. معسكر منتخب البرازيل تحول لملهى ليلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفجرت فضيحة أخلاقية جديدة، الاحد ، تورط فيها الثلاثي البرازيلي نيمار وفينيسيوس جونيور وريتشارليسون، قبل مباراة فنزويلا، ضمن تصفيات بطولة كأس العالم 2026 ، وفقًا لما افادته تقارير صحفية .



وقد سقط منتخب البرازيل في فخ التعادل على ارضه وبين جماهيره أمام ضيفه الفنزويلي (2-2) في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، ما اثار غضب جماهير "راقصي السامبا".



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فقد كشف صحفي برازيلي يدعى ماتيوس بالدي، أن نيمار وفينيسيوس وريتشارليسون نظموا حفلة مع 3 سيدات ليلة لقاء فنزويلا.



ونشر ماتيوس بالدي، مقطعا صوتيا يشرح تفاصيل الحفلة لكشف تورط ثلاثي السامبا.



وأشارت الصحيفة إلى أنه تم رصد مجموعة صور لسيدة وهي تغادر فندق إقامة بعثة المنتخب البرازيلي، بينما نشرت سيدة ثانية، صورة مع نيمار على مواقع التواصل.



وعقب انتشار تلك الأنباء، ظهرت سيدة ثالثة في مقطع فيديو، وهددت بمقاضاة بعض الأشخاص.



وبدورها، اشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن معسكر منتخب البرازيل تحول لملهى ليلي بسبب ما فعله الثلاثي نيمار دا سيلفا وفينيسيوس جونيور وريتشارلسون قبل خوض المباراة بـ24 ساعة.



وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن الثلاثي المذكور دعا 3 سيدات إلى فندق الإقامة لقضاء ليلة الخميس، قبل أن يتم تسريب ما حدث عبر صور ومقاطع فيديو على هيئة رسائل بتطبيق واتساب.



وأكد المصدر أن هناك تسجيلا صوتيا تم تسريبه يؤكد أن نيمار كان يتواجد مع امرأة تدعى ريبيكا ريبيرو في غرفته الخاصة، بينما التقى فينيسيوس مع أخرى تدعى ليتيسيا سوجيرو.



وأشار التسجيل إلى أن ريتشارلسون التقى مع امرأة أخرى تدعى ريتا لوبيز، وأقام الثلاثي حفلا صغيرا مع النساء الـ3 في فندق الإقامة، بالإضافة لوجود بعض مقاطع الفيديو التي تم تسريبها.



وتراجع منتخب البرازيل إلى المركز الثاني في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، برصيد 7 نقاط، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر غريمه التقليدي الأرجنتيني.