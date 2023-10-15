انت الان تتابع خبر أرقام لا تُفوت في رحلة رونالدو الاستثنائية مع المنتخب البرتغالي | استعد للانبهار بإنجازات الأسطورة وتحطيمه للأرقام القياسية في مسيرته الخارقة مع منتخب بلاده! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يمتلك النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودى، مسيرة استثنائية حافلة بالألقاب والإنجازات فى مشواره الدولى مع منتخب بلاده بمختلف البطولات التى شارك فيها.

وقاد رونالدو المنتخب البرتغالى للتأهل إلى يورو 2024 عقب فوزه على سلوفاكيا بنتيجة 3-2، مساء الجمعة، ضمن مواجهات الجولة السابعة للمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024 المقبلة، حيث سجل الدون هدفين لـ"برازيل أوروبا".

ويمتلك رونالدو أرقاما قياسية بالجملة فى مشواره بقميص المنتخب البرتغالى منذ عام 2003 حتى الآن، حيث يعد الدون أفضل هدافى "برازيل أوروبا" على مر العصور، وأيضا اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب بلاده بجميع البطولات.

وأحرز كريستيانو رونالدو 125 هدفا مع منتخب البرتغال خلال مشاركته فى 202 مباراة بجميع البطولات فى مسيرته الدولية التى بدأت عام 2003 حتى الآن، بالإضافة إلى 44 تمريرة حاسمة في إجمالي 15.993 دقيقة مشاركة.

ويتفوق رونالدو في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة بقميص منتخب البرتغال على جواو موتينيو صاحب المركز الثانى برصيد 146 مباراة، يليه بيبي ثالثا برصيد 134 مباراة.

وقاد النجم البرتغالى، منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية يورو 2016، بالإضافة إلى دورى الأمم الأوروبية.

وفى قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب البرتغالى، يأتي رونالدو في الصدارة متفوقا بفارق كبير على باوليتا صاحب المركز الثانى برصيد 47 هدفا.

وحرص الاتحاد البرتغالى لكرة القدم على تكريم النجم المخضرم كريستيانو رونالدو بمناسبة وصوله للمباراة رقم 200 فى مسيرته الدولية مع منتخب بلاده.

وقام مسئولو الاتحاد البرتغالى بتكريم الدون قبل انطلاق مباراة "برازيل أوروبا" مع نظيره سلوفاكيا، حيث يتصدر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودى، قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة على المستوى الدولى فى تاريخ كرة القدم برصيد 202 مباراة حتى الآن.