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أحمد جودة - القاهرة - يعقد في الخامسة و45 دقيقة مساء اليوم الاحد بتوقيت مصر، البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمرًا صحفيا باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.

مؤتمر صحفي لفيتوريا ومصطفى محمد استعدادا لودية الجزائر

المؤتمر للحديث عن ودية منتخب الجزائر المقرر لها السابعة مساء غدا الاثنين.

كما يتحدث مصطفى محمد نجم منتخب مصر عن مواجهة منتخب الجزائر الودية استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم وبطولة كأس امم إفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار.

ويذكر أن قرعة كأس الأمم الأفريقية أسفرت عن وقوع المنتخب رفقة كل من غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

موعد مباراة مصر ضد الجزائر

ويستعد لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب الجزائر، مساء غدًا الإثنين، على ستاد هزاع بن زايد آل نهيان بالإمارات، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الجزائر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، حمدي فتحي، محمد النني.

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفي محمد.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبروت المصرية الحاصلة على حقوق بث المباراة بأقل تكلفة مجانا ودون تشفير أو تقطيع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر نجح في تحقيق الفوز على نظيره منتخب زامبيا بهدف دون رد، بأقدام اللاعب حمدي فتحي، في المباراة الودية السابقة، التي أقيمت على ملعب ستاد هزاع بن زايد بالإمارات.