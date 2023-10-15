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أحمد جودة - القاهرة -

أسند الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مهمة إدراة مباراة المنتخب المصري ونظيره منتخب الجزائر، للحكم الدولي يحيى الملا، في المباراة الودية التي تجمع بينهما غدًا الاثنين الموافق 15 أكتوبر الجاري بالإمارات.

طاقم تحكيم إماراتي يقود مباراة منتخب مصر والجزائر الودية

ونشر الحساب الرسمى للاتحاد الإماراتى لكرة القدم، على منصة "إكس": "ويدير المباراة طاقم تحكيم دولي إماراتي، بقيادة يحيى الملا، ويعاونه كل من محمد أحمد يوسف (مساعد أول)، وحسن المهري (مساعد ثان)، وأحمد عيسى درويش (حكم رابع)، إلى جانب محمد عبيد خادم (حكم فيديو).

ويواجه منتخب مصر نظيره الجزائري، غدًا الاثنين الموافق 15 أكتوبر، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد.

ويقع منتخب مصر، في المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا 2023، بجانب كلًا من: غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، بينما يتواجد منتخب الجزائر، في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من بوركينا فاسو، وموريتانيا، وأنجولا.

