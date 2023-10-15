نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقلق جمهور الهلال.. البرازيل تكشف نتيجة الكشف الطبي لـ "نيمار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أظهرت الفحوصات التي خضع لها نيمار، نجم منتخب البرازيل ونادي الهلال السعودي، جاهزيته لمواجهة أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026.

أقلق جمهور الهلال.. البرازيل تكشف نتيجة الكشف الطبي لـ "نيمار"

وبدا نيمار بعد المباراة وهو "يسير على غير عادته"، ممّا "أقلق جمهور الهلال"، كما أوردت صحيفة "الرياضية" السعودية.

ونقلت عن الناطق باسم المنتخب البرازيلي رودريغو بافيا قوله إن نيمار أجرى بعض الأمور الطبية البسيطة مع رئيس الجهاز الطبي بعد المباراة، مشيرًا إلى أن إصابته أمام فنزويلا غير مقلقة.

وأضاف أن نيمار شارك في تدريبات المنتخب بشكل طبيعي، وهو جاهز لمواجهة أوروغواي ولا يعاني من أي إصابة.

