نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعل ما لم يفعله كل المدربين.. الزمالك يكشف موقف نبيل من أوسوريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن أي مدير فني أجنبي كان يتقدم بشكوى في حالة عدم حصوله على مستحقاته المالية.

أوسوريو لم يتقدم بشكوى عند مستحقاته المالية

وصرح عبد الواحد السيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "جمهور التالتة"، على قناة " أون تايم سبورت 2:" أوسوريو لم يتقدم بشكوى عند تأخر مستحقاته المالية."

وأكمل:" إراحة لاعبي الفريق كانت من أولويتنا في الفترة الحالية."

وتابع:" الأمور في شهر يناير ستستقر في حالة حل أزمة ايقاف القيد سنبرم صفقات جديدة مع مجلس إدارة جديد."

وأضاف: "لم نطبق لائحة العقوبات في حالة تأخر مستحقات اللاعبين المالية".

واختتم: "لا يوجد أي لاعب في الفريق لم يطلب المشاركة في المباريات".

وعلى صعيد أخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد القاهرة.