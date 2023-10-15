نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خسر مليون متابع" شعبية محمد صلاح في مهب الريح.. ما السبب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتفضت صفحات التواصُل الاجتماعية العربية من الانتهاكات الأخيرة للشعب الفلسطيني، من الكيان الصهيوني، ليبدي الملايين حول العالم تعاطفهم عما ما يحدث في أرض كنعان.

الحميع يسارع في إبداء تعاطفه ودعمه للشعب الفلسطيني إلا شخصًا واحدًا، وتسائل الجميع أين الأيقونة المصرية محمد صلاح نجم ليفربول الذي غاب عن المشهد تماما.

ويستعرض “دوت الخليج الرياضي” مواقف محمد صلاح السابقة والتي ظهر فيها بشكل مؤثر عبر السوشيال ميديا كالتالي:

محمد صلاح يخرج لسانه لجماهير فريق مكابي

قبل 10 سنوات وتحديدا في عام 2013، لعب محمد صلاح نجم فريق بازل السويسري حينها أمام مكابي تل ابيب في الدور التمهيدي الثالث ببطولة دوري أبطال أوروبا في الأراضي المحتلة، لينتهي اللقاء بالتعادل 3-3.

واحتفل الدولي المصري بعد تسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 21 بالسجود في أرض فلسطين المحتلة وأخرج لسانه للجماهير الموجودة في الملعب، ليصعد الفريق إلى الدور التالي بعد الفوز بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب.

ودعم محمد صلاح الأبراء في فلسطين عبر منصة تويتر في وقت سابق: «إنني أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئس وزراء البلد الذي كان موطنًا لي طيلة السنوات الأربع الماضية، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتـل الأبرياء على الفور، لقد طفح الكيل".

كما قام صلاح بتغغير صورته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي لصورة له أمام قبة الصخرة حين كان يتواجد في فريق بازل السويسري.

لكن مواقف محمد صلاح تبدلت وأصبح يهتم بأمور أخرى، بعد انتقاله إلى إنجلترا واللعب في صفوف ليفربول!

محمد صلاح يدعم القطط والكلاب

محمد صلاح الذي دعم من قبل الحيوانات ودعى لعدم انتهاك حقوقها، أغلق أذنيه عما يحدث في فلسطين المحتلة في الوقت الراهن.

بعد أخبار تداولت أن وزارة الزراعة المصرية -التي ليست صحيحة-، أن الكلاب والقطط إلى دول أخرى ليتم أكلهم والقضاء عليهم بوحشية.

وداع الملكة إليزابيث الثانية

ونشر نجم كرة القدم المصري محمد صلاح تحية مؤثرة للملكة إليزابيث الثانية، وغرد مهاجم ليفربول قائلا: "شعب بريطانيا العظمى والعالم يشيد ويودع جلالة الملكة أخيرا".

وكانت مصحوبة بصورة بالأبيض والأسود للملكة الراحلة، وكتب أيضًا أن "أفكاره مع العائلة المالكة في هذا اليوم التاريخي والعاطفي".

وحظيت تغريدة صلاح، التي حازت على إعجاب أكثر من 64 ألف مرة، بردود فعل متباينة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وبينما أشاد البعض بإنسانية لاعب كرة القدم، انتقد البعض الآخر نظرًا للاحتلال البريطاني التاريخي لمصر.

وقال أحد المستخدمين في تغريدة حصلت على ما يقرب من 800 إعجاب: "هل تشعر إدارته بالخجل؟ صلاح يأتي من مصر، نعلم جميعا ما فعلته الإمبراطورية البريطانية في إفريقيا".

احتلت المملكة المتحدة مصر عام 1882. وبعد عقود من الوجود العسكري البريطاني، انسحبت القوات البريطانية من مصر عام 1956، وتولت الملكة إليزابيث الثانية العرش قبل أربع سنوات، في عام 1952، بعد وفاة والدها جورج السادس.

غياب محمد صلاح يثير التساؤلات

وبعد غيابه عن المشهد الأخير في الصراع العربي الفلسطيني-الإسرائيلي، قرر عدد من محبي نجم ليفربول إلغاء المتابعة للدولي المصري محمد صلاح على صفحات التواصل الإجتماعي، ليخسر صلاح أكثر مليون متابع في أقل من 24 ساعة، رد فعل رآه الجميع مناسبا لتخلي صلاح عن دعم القضية الفلسطنية وخذلان محبيه، برأيك هل محمد صلاح محق فيما يفعله أم عليه المساندة والدعم؟