عاجل.. كولر يستقر على قائمة الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة المارد الأحمر في بطولة السوبر الإفريقي هذا الموسم 2023، 2024.

كولر يستقر على قائمة الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي



وجاءت قائمة الأهلي للبطولة الإفريقية على النحو التالي:

محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف في حراسة المرمى

خط الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - كريم نيدفيد - عمرو السولية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد - محمد الضاوي كريستو - رضا سليم -بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست وصلاح محسن.

ومن المقرر أن يفتتح الأهلي مبارياته في البطولة بمواجهة سيميا التنزاني المقرر لها الجمعة المقبل على ملعب الأخير في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.