إمام عاشور يطلب العودة للزمالك قبل الأهلي.. ما الحقيقة؟

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أحمد جودة - القاهرة - صرح عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، بشأن انتقال إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي بعد قرار رحيله عن نادي ميتيلاند الدنماركي.

إمام عاشور يطلب العودة للزمالك قبل الأهلي

وقال عبد الواحد السيد، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامج "جمهور التالتة" المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس 2": "إمام عاشور، طلب العودة إلى صفوف الزمالك قبل الانتقال إلى النادي الأهلي".

وأضاف: "جرى التواصل مع المسؤولين، لكن الأزمة المالية حالت دون عودته لصفوف النادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بشكل نهائي".

واختتم حديثه قائلا: "بالطبع كنا نرغب في عودة إمام عاشور إلى نادي الزمالك، إلا أن الأزمة المالية التي واجهت النادي الممنوع من القيد في ذلك الوقت حرمت النادي من عودته، وانتقل إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية".

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره نادي سيمبا التنزاني يوم الجمعة الموافق 20 اكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة، فى إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

