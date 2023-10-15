نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض سعودي كبير.. علي معلول يرد على رحيله من الأهلي بجملة تاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإعلامي سيف زاهر، عن موقف اللاعب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، من رحيله خلال الفترة المقبلة.

وعلق زاهر عبر قناة أون سبورت قائلا: "عقد اللاعب علي معلول ينتهي بنهاية الموسم الجاري، واللاعب لديه العديد من العروض المغرية".

وأضاف: "اللاعب يريد البقاء مع الفريق، والتجديد لمدة موسمين مع القلعة الحمراء".



علي معلول يرفض ترك الأهلي ولو بملبلغ 2 مليار

وأكد: "اللاعب لديه عرض احتراف خرافي من الدوري السعودي، ولكن معلول رد على وكيله بعدم ترك الأهلي، ولو بلغ العرض 2 مليار".

وتابع زاهر: "اللاعب لا يريد الخروج سوى من الباب الكبير وتصفيق الجماهير له في حالة رحيله عن الفريق".

واختتم حديثه قائلًا: "اللاعب وضح لوكيله أنه مستمر مع القلعة الحمراء، ولن يرحل إلا إذا أراد الفريق الاستغناء عن خدماته".

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره التنزاني فريق سيمبا، وذلك يوم الجمعة القادم، في إطار ذهاب دور الثمانية من الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

