المنتخب الأوليمبي يرتدى الزي الأحمر وأوزبكستان الأزرق فى اللقاء الودي غدًا

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أحمد جودة - القاهرة - أسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الأوليمبي مع أوزبكستان عن ارتداء المنتخب الأوليمبي للفانلة الحمراء والشورت والجورب الاسود، بينما يرتدى أوزبكستان الفانلة الزرقاء والشورت والجورب الأبيض.

المنتخب الأوليمبي يرتدى الزي الأحمر

ويخوض المنتخب الأوليمبي التجربة الاوزبكية فى تمام الساعة الخامسة مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت طشقند وتقام المباراة باستادملعب بونيودكور الدولى وسط اهتمام جماهيري.

وتأتي التجربة الأوزبكية ضمن سلسلة مباريات ودية يؤديها المنتخب الأوليمبي فى إطار برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكان المنتخب الأوليمبي قد بدأ ودياته بخوض التجربة الروسية التى تعادل فيها مع منتخب روسيا للمحليين 1-1، وفاز فيها على نظيره الروسي الأوليمبي بهدفين مقابل هدف، ثم لعب مع المنتخب الأردني الأوليمبي فى تجربة أخري سبقت سفره إلى أوزبكستان.

وشهدت فوز أحفاد الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويتطلع المنتخب الأوليمبي المصري لمواصلة عروضه الطيبة فى تجربة أوزبكستان فى ظل حرص مديره الفني البرازيلى ميكالى على تعزيز ثقافة الفوز والتعامل مع كل المباريات الودية كأنها رسمية.