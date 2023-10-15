سيراميكا كليوباترا يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الداخلية في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نادي سيراميكا كليوباترا تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة الداخلية في دوري نايل.

أيمن الرمادي يصحح أخطاء لاعبي الفريق قبل مواجهة فاركو

حرص أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا تصحيح أخطاء لاعبي الفريق التي ارتكبت في المباراة الماضية قبل مواجهة الداخلية.

ومنح الكابتن أيمن الرامدي لاعبي سيراميكا كليوباترا عقب مباراة سموحة الودية الماضية لتجنب الإجهاد العضلي للاعبين قبل مواجهة الداخلية.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع نظيره فاركو بهدفين لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة الداخلية ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد المقاولون العرب.

