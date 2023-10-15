انت الأن تتابع خبر تأجيل الجولة الثالثة من بطولة درفت لإشعار آخر والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قررت اللجنة المنظمة لبطولة ماونتن ديو للدرفت، تأجيل الجولة الثالثة من البطولة والتي كانت مقررة الجمعة المقبل.



وقالت الأردنية لرياضة السيارات في خبر رسمي، الأحد، إن اللجنة المنظمة قررت تأجيل السباق حتى إشعار آخر.

وكان من المقرر أن يقدم 31 متسابقا من الأردن وفلسطين والعراق عروضا مثيرة ومميزة في تجربة فريدة من نوعها، وتضم بطولة الأردن لسباقات الدرفت لعام 2023 نحو 3 سباقات، ويقام هذا السباق تماشيا مع نظام الرياضة الدولي الصادر عن “الفيا” والتعليمات العامة لبطولة الأردن لسباقات الدرفت لعام 2023 وتعديلاتها.