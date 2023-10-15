انت الأن تتابع خبر مدرب الجزائر عن مواجهة منتخب مصر: ديربي أفريقي ومباراة قمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصف جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، المواجهة المقبلة التي ستجمعه مع منتخب مصر بأنها ديربي أفريقي ومباراة قمة أمام فريق يمتلك إمكانيات عالية.ويستعد منتخب الجزائر، لمواجهة منتخب مصر في لقاء ودي سيقام على أرضية ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية, وذلك على هامش معسكر المنتخب المصري في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر.

وأكد جمال بلماضي، على تشوقه لمواجهة منتخب مصر في اللقاء الودي وأن المنتخب الجزائري منذ زمن لم يواجه شقيقه المصري.

وأضاف المدرب الجزائري، أن ما دائما تكون مباريات منتخب مصر والجزائر مثيرة وممتعة، وتمنى أن تخرج المواجهة المقبلة بشكل يليق بقيمة المنتخبين.

وأضاف أن المواجهة كبيرة وخارج إطار التوقعات وأن منتخب مصر يملك مقومات كبيرة ويحظى بلاعبين كبار.

وشدد بلماضي أنه يحتاج لمثل هذا المستوى من المواجهات التي تكون المنافسة فيها بين اللاعبين والجماهير.

وحقق منتخب الجزائر الفوز قبل يومين على منتخب الرأس الأخضر ( كاب فيردي)، بخمسة أهداف لهدف، في اللقاء الودي لذي جمع الفريقين في الجزائر ضمن التوقف الدولي لشهر أكتوبر، بينما فاز المنتخب المصري على منتخب زامبيا بهدف حمدي فتحي الذي جاء من رأسية في الدقيقة 94.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية في الإمارات

المباراة ستقام يوم الأثنين الموافق 16 أكتوبر 2023، وتنطلق في تمام الساعةة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، وعند الساعة الثامنة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والجزائر الودية

المباراة منقولة عبر قناتي أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية.