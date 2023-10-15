انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأحد 15 أكتوبر والقنوات الناقلة.. إسبانيا تقابل النرويج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد الجميع معرفة جدول مباريات اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة التي تقوم ببث كل اللقاءات الهامة، حيث أنه يتم بث الكثير من المسابقات المختلفة ومن أهمها مباراة إسبانيا أمام النرويج في الجولة الثامنة من تصفيات كأس الأوروبية يورو 2024.

مباريات اليوم

وتقدم جميع مباريات اليوم الأحد على العديد من الشاشات في البطولات العالمية والعربية، وتقدم الكثير من المباريات الدولية والهامة والتي سوف يتابعها الجميع ومنها المباريات الدولية والتي جاءت على قدر كبير من الحماس والأهمية الكبيرة، وهي من أكثر الأشياء الذي يريد أن يشاهدها الجميع في كل الأوقات.

جدول مباريات اليوم

وسوف يتابع الجميع جدول مباريات اليوم والذي يريد أن يتابعها الجميع ومنها لقاء تركيا أمام لاتفيا، وأيضاً سويسرا وروسيا البيضاء وبجانب مباراة ويلز أمام كرواتيا، ويريد الجميع متابعة مباراة ودية قوية وهي التي تجمع بين منتخب المكسيك ومنتخب غانا، ويكون استعدادات الأخير ليخوض الجميع البطولة الإفريقية الكبرى، وأيضاً كأس أمم إفريقيا 2023.

[جدول مباريات اليوم]

جدول مباريات اليوم

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 – الجولة الثامنة

مباراة جورجيا – قبرص 16:00 مصر والسعودية أحمد البلوشي beIN Sports HD 1

مباراة سويسرا – روسيا البيضاء 19:00 مصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD 1

مباراة التشيك – جزر فارو 19:00 مصر والسعودية محمد المبروكي beIN Sports HD 2

مباراة رومانيا – أندورا 21:45 مصر والسعودية عادل خلو beIN Sports HD 5

مباراة بولندا – مولدوفا 21:45 مصر والسعودية مضر اليوسف beIN Sports HD 4

مباراة النرويج – إسبانيا 21:45 مصر والسعودية خليل البلوشي beIN Sports HD 1

مباراة تركيا – لاتفيا 21:45 مصر والسعودية باسم الزير beIN Sports HD 2

مباراة ويلز – كرواتيا 21:45 مصر والسعودية نوفل باشي beIN Sports HD 3

[جدول مباريات اليوم]

جدول مباريات اليوم

مباريات دولية ودية – منتخبات

مباراة المكسيك – غانا 03:00 مصر والسعودية

مباراة السودان – تنزانيا 18:00 مصر والسعودية

مباراة البحرين – الفلبين 19:00 مصر والسعودية