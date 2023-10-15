انت الأن تتابع خبر موعد مباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو 2024 .. مش هتصدق مين هيعلق النهاردة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي مساء اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، منتخب إسبانيا الأول مباراة من العيار الثقيل أمام منتخب النرويج، ضمن مواجهات الجولة السابعة للمجموعة الأولي من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024ويسعي لاعبو الماتدور الإسباني من أجل الفوز في مباراة النرويج التي سوف تقام مساء اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري، والصعود إلي التصفيات النهائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية القادمة، خاصة بعد الفوز في الجولات السابقة من البطولة القارية

موعد مباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو 2024:

إسبانيا والنرويج

تقام مباراة مباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو 2024 في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بمساءُ بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والحادية عشر إلا الربع بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك وكازاخستان في تصفيات يورو 2024:

إسبانيا والنرويج

تقوم قنوات TF1 HD France وSport 2 Czechia بنقل أحداث مباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو 2024 بالإضافة إلي مجموعة قنوات بي ان سبوت الرياضية.

معلق مباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو 2024

وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت عن تعيين خليل البلوشي معلقاً لمباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو 2024.

ترددت القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو 2024:

القمر الصناعي : نايل سات

اسم القناة :beIN Sports HD 1

تردد القناة: 11013.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

القمر الصناعي : عرب سات

اسم القناة :beIN Sports HD 1

تردد القناة: 12379.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.