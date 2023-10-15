انت الأن تتابع خبر انتقال أسامة جلال إلي الأهلي لمدة 3 مواسم .. شوبير يصدم جمهور المارد الأحمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي المصري الشهير أحمد شوبير،،ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023، حول انتقال أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر إلي النادي الأهلي لمدة ثلاثة سنوات.وانتشرت الكثير من المنشورات علي بين عاشق الساحرة المستديرة والمارد الأحمر في مصر والوطن العربي على صفحات التواصل الاجتماعي التي تتحدث حصول النادي الأهلي على توقيع أسامة جلال خلال فترة التوقف الدولي الحالي وأثناء تواجد لاعب بيراميدز مع منتخب مصر.

انتقال أسامة جلال إلي الأهلي

أسامة جلال

وأوضح أحمد شوبير في تصريحات له خلال برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت إف إم، اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من الشهر الميلادي الجاري، أن كل ينشر حول انتقال أسامة جلال إلي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير وذلك بعد توقيعه عقود لمدة ثلاثة سنوات كاملة هو أمر غير صحيح على الإطلاق وأن كل ما ينشر في هذا الأمر ليس له أي أساس على أرض الواقع.

وأضاف شوبير أن أسامة جلال خارج حسابات النادي الأهلي نهائياً في الفترة الحالية، لاسيما في ظل وجود عقد بين اللاعب ونادي براميدز، مشيراً إلي أن الأهلي حصل على توقيع اللاعب منذ ما يقرب من 3 سنوات، خلال تواجده ضمن صفوف فريق إنبي، ولكن فى النهاية انتقل إلى فريق بيراميدز.

موعد مباراة منتخب مصر والجزائر الودية

أسامة جلال

وتقام مباراة منتخب مصر والجزائر في الودية غداً الأثنين الموافق 16 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.