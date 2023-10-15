انت الان تتابع خبر بعد تصدره للترند بسبب موقفه المشرف ودعمه لفلسطين ،، جولز كوندي مدافع برشلونة يحذر: (خذوا وقتكم قبل اطلاق الاحكام المشبعة بالكراهية)! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشر جول كوندي مدافع برشلونة رسالة داعمة لأحد المدونين الموثقين للأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية في ضوء الأحداث الأخيرة.

ونقل كوندي عبر إنستجرام رسالة من المدون "شون كينج" يفسر من خلالها سبب تغطيته للأحداث في فلسطين بطريقته الحالية، معتبرا أن الإعلام الأمريكي لا يأخذ الجانب الآخر من القصة.

وكتب كوندي معلقا على ذلك: "خذوا الوقت لقراءة الرسائل والاستماع إلى مقاطع الفيديو كاملة قبل اتخاذ ردود فعل وإطلاق أحكام مشبعة بالكراهية. هذا مهم للغاية. شكرا".

كما أبدى المدافع الفرنسي إعجابه بعمل "كينج" في تغطية الأحداث.

على صعيد آخر قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الوقوف على الحياد والوقوف دقيقة صمت تضامنا على جميع ضحايا حرب إسرائيل ضد فلسطين دون الوقوف مع طرف واحد.

وانضمت العديد من الأندية لتأييد بيان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في ذلك الإطار.

وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت في وقت سابق إلى تفكير الاتحاد الإنجليزي في إضاءة قوس ملعب ويمبلي بألوان علم إسرائيل.

وجاء ذلك قبل أن تكشف شبكة بي بي سي عن تراجع الاتحاد الإنجليزي خوفا من رد فعل عنيف وعدم حدوث انقسام بين مجتمعات داخل إنجلترا.

واستدل التقرير على ما حدث داخل فريق واحد مثل أرسنال عندما نشر محمد النني صورة علم فلسطين بينما أعلن أولكسندر زينشينكو دعمه لإسرائيل.