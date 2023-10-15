أفشة نجم الأهلي يدعم القضية الفلسطينية.. شاهد

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أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي على دعم القضية الفلسطينية الحالية على الانستجرام.

أفشة نجم الأهلي يدعم القضية الفلسطينية

ونشر محمد مجدي أفشة عبر حسابه الرسمي على الانستجرام: “ للصبر حدود يا جماعة، فتحنا عنينا على الدنيا ومن واحنا صغيرين عارفين انهم رموز الشر وعنوان شياطين الإنس كيان قايم على السرقة والتدليس وتزييف التاريخ وضياع الحقوق ربنا قال كل حاجة واحنا مؤمنين دولتهم إلي زوال 100 % البطل الحقيقي عمره ما كان لعيب كورة مشهور ولا مغني البطل الحقيقي هو الفلسطيني إلى ما في حد في الدنيا شاف إلي شافه ربنا معاكم وينصركم ويثبتكم ان شاء الله قريب جدًا نحتفل بالنصر، خالص دعائي وصلواتي ليكم”.

يستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.