نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. نجم الأهلي يدعم القضية الفلسطينية وشعبية محمد صلاح في مهب الريح وكولر يستقر على قائمة السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

نشرة منتصف اليوم الأحد

وتأتي نشرة منتصف اليوم الأحد وفق ما يلي:-

أفشة نجم الأهلي يدعم القضية الفلسطينية

حرص محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي على دعم القضية الفلسطينية الحالية على الانستجرام.

ونشر محمد مجدي أفشة عبر حسابه الرسمي على الانستجرام: “ للصبر حدود يا جماعة، فتحنا عنينا على الدنيا ومن واحنا صغيرين عارفين انهم رموز الشر وعنوان شياطين الإنس كيان قايم على السرقة والتدليس وتزييف التاريخ وضياع الحقوق ربنا قال كل حاجة واحنا مؤمنين دولتهم إلي زوال 100 % البطل الحقيقي عمره ما كان لعيب كورة مشهور ولا مغني البطل الحقيقي هو الفلسطيني إلى ما في حد في الدنيا شاف إلي شافه ربنا معاكم وينصركم ويثبتكم ان شاء الله قريب جدًا نحتفل بالنصر، خالص دعائي وصلواتي ليكم”.

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كولر يستقر على قائمة الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة المارد الأحمر في بطولة السوبر الإفريقي هذا الموسم 2023، 2024.

ومن المقرر أن يفتتح الأهلي مبارياته في البطولة بمواجهة سيميا التنزاني المقرر لها الجمعة المقبل على ملعب الأخير في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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"خسر مليون متابع" شعبية محمد صلاح في مهب الريح.. ما السبب؟

صلاح

انتفضت صفحات التواصُل الاجتماعية العربية من الانتهاكات الأخيرة للشعب الفلسطيني، من الكيان الصهيوني، ليبدي الملايين حول العالم تعاطفهم عما ما يحدث في أرض كنعان.

الحميع يسارع في إبداء تعاطفه ودعمه للشعب الفلسطيني إلا شخصًا واحدًا، وتسائل الجميع أين الأيقونة المصرية محمد صلاح نجم ليفربول الذي غاب عن المشهد تماما.

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