نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نوفمبر الأسود".. ريال مدريد يكشف موعد وصول كيليان مبابي أمام الخليفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستمر الحديث داخل قلعة فريق ريال مدريد الإسباني، عن الصفقة الكبرى المنتظرة داخل صفوف سانتياجو برنابيو، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد صولات وجولات من المفاوضات النارية.

ويعتبر كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، هو الأولوية القصوى لإدارة فلورنتينو بيريز لضمه هذا الموسم بعد فشل التعاقد معه المواسم الماضية.

- موعد رحيل مبابي إلى ريال مدريد

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن إدارة الريال تنوي فتح المفاوضات من جديد مع مبابي في الفترة الحالية في ظل أحقية اللاعب بالتوقيع لأي نادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد كان يرفض التحدث في أي مفاوضات بالفترة الماضية، بسبب تهديد مسؤولو باريس بمقاضاتهم أمام الفيفا، إلا أن قانونية وضع اللاعب الآن تمنح الريال أحقية المفاوضات.

وكشفت الصحيفة، أن الأمر الأقرب هو انتهاء المفاوضات بين الجانبين هذا الموسم والاتفاق على جميع بنود التعاقد في شهر نوفمبر القادم لحسم انتقاله رسميا في يناير المقبل.

