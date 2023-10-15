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أحمد جودة - القاهرة -



أعرب د.حسام المندوه الحسيني المرشح البارز لأمانة الصندوق بانتخابات الزمالك القادمة عن تفاؤلة بالاجواء الحضارية التى تسيطر على انتخابات الزمالك والتى يتسابق الجميع فيها من أجل خدمة الكيان الكبير

د.حسام المندوه الحسيني: الزمالك سيعود أفضل نادى فى العالم.. ولدينا برنامج واقعي للنهوض بموارده

وقال الدكتور حسام المندوه المرشح لانتخابات الزمالك على منصب أمين الصندوق ضمن قائمة الكابتن حسين لبيب إن هدفه هو خدمة نادي الزمالك وانقاذه من المشاكل التي يمر بها النادي...وتابع قائلا:" درسنا كافة مشاكل النادي، وكل عضو بالقائمة له ملف مكلف به، ونسعى لإعادة أسم وهيبة نادي الزمالك مرة أخرى".

وأضاف:" هيرجع الزمالك أفضل نادي في العالم مثلما كان في عام 2003، النادي يحتاج للأمانة والصدق كي يتجاوز أزماته ويستعيد بريقه".



وشدد الدكتور حسام المندوه على أن الزمالك كيان عملاق ونسعى لإعادته كأعظم نادي في العالم، ونتمنى تواجد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر ".

وقال:" هناك 16 ملفا أمام القائمة الموحدة داخل النادي، وبدأنا في حل مشاكل كرة القدم وكرة اليد والسلة والطائرة، وأعضاء القائمة ساهموا بالملايين في صندوق دعم النادى لحل للمشاكل ".

وأضاف قائلا:" كل المرشحين لانتخابات الزمالك سيكون لهم دور مع مجلس الإدارة حال نجاح القائمة الموحدة في الانتخابات المقبلة".

وشدد على أن نادي الزمالك أكبر من الجميع، وطالب الجمعية العمومية بالتواجد واختيار الأصلح لإدارة النادي.. وطلب من أعضاء النادى التفكير بالعقل وليس بالقلب يوم الانتخابات وإختيار الافضل

وشدد حسام د. المندوه الحسيني أنه يمتلك برنامجا طموحا للارتقاء بميزانية الزمالك ورفع رواتب العاملين والموظفين وتلبية حاجات النادى ومطلباته على كافة الأصعدة.

وشدد على ان العمل فى نادى الزمالك لن يكون فردى، وسيكون عمل مؤسسي، وكل عضو سيكون معه عدة ملفات مسئول عنها..وعن دور شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، وكابتن الفريق، اكد ان اللاعب له دورا كبيرا خارج الملعب مع زملائه، وليس داخل الملعب فقط، فهو كابتن الفريق..مؤكدًا ان شيكابالا قائد وكابتن وساهم فى حل العديد من الازمات فى الفترات الماضية.

وقال د. حسام المندوه الحسيني: رسالتي للأعضاء اختار بعقلك ومن يخدم النادي الفترة المقبلة، ومصيف النادى بمرسى مطروح لا بد أن يكون أفضل من ذلك.. والنادي محتاج خدمة رياضية واجتماعية بشكل أفضل، منصب أمين الصندوق حساس جدا لإنه يتعامل مع أموال.. والمنصب يحتاج إلى شخص آمين، لا بد من استغلال كل الموارد داخل النادي وبشكل منضبط، ولا بد من الحفاظ على الاستقرار المالي للزمالك.

