انت الأن تتابع خبر ابنة غوارديولا : مايحصل في غزة مجزرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت ابنة مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، الاحد، تعاطفها الصريح مع الشعب الفلسطيني، مستهجنة جرائم الاحتلال بحق الأبرياء العزل .



ونشرت ماريا غوارديولا عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أكثر من منشور حول الحرب على غزة، منها رسالة طويلة، استغربت فيها "الصمت رغم موت أعداد كبيرة من الفلسطينيين".



وجاء في الرسالة التي كتبتها شخصية باسم "إيفا" على إنستغرام، وأعادت نشرها ماريا: "هل هذا حقا ما سنفعله الآن؟ نجلس ونشاهد مجزرة تقع على أجهزة التلفاز؟"



"ما العدد الذي يجب أن يصل إليه عدد القتلى في فلسطين كي نرفع أصواتنا؟ 10 آلاف؟ 100 ألف؟ مليون؟"



وأضاف المنشور: "6 آلاف قنبلة أسقطت خلال 6 أيام.. إنها مجزرة على حجم لم أشهد مثله في حياتي".



