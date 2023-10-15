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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب الجزائر والقنوات الناقلة لها

عاجل | طاقم تحكيم إماراتي بقيادة يحيى الملا يُدير مباراة منتخب مصر ومنتخب الجزائر الودية غدًا..يواجه منتخب مصر غدًا نظيرة منتخب الجزائر، في مباراة ودية تقام في الإمارات، من أجل الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث أوقعت القرعة منتخب الفراعنة في المجموعة الثانية برفقة منتخب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

ترصد لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ومنتخب الجزائر الودية بشأن الموعد والملعب والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والمعلق.

عاجل | طاقم تحكيم إماراتي بقيادة يحيى الملا يُدير مباراة منتخب مصر ومنتخب الجزائر الودية غدًا



مباراة منتخب مصر ومنتخب الجزائر

المنافسين: مباراة ودية بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر.

ملعب المباراة: ستاد هزاع بن زايد في مدينة أبوظبي - الإمارات.

توقيت المباراة: في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والكويت.

القناة الناقلة: أبوظبي وأون تايم.

المعلق: عامر عبدالله.

عاجل | طاقم تحكيم إماراتي بقيادة يحيى الملا يُدير مباراة منتخب مصر ومنتخب الجزائر الودية غدًا



أسندت مباراة منتخب مصر ومنتخب الجزائر إلى طاقم تحكيم إماراتي بقيادة يحيى الملا، وجاء طاقم التحكيم على النحو التالي:

يحيى الملا حكم ساحة.

محمد أحمد يوسف حكم مساعد أول.

حسن المهربي حكم مساعد ثان.

أحمد عيسي درويش حكم رابع.

محمد عبيد خادم حكم فيديو VAR.

جاسم عبد الله حكم فيديو مساعد.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام منتخب الجزائر غدًا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي طارق حامد محمد النني

خط الهجوم: محمد صلاح مصطفي محمد ومحمود حسن تريزيجيه.

عاجل | طاقم تحكيم إماراتي بقيادة يحيى الملا يُدير مباراة منتخب مصر ومنتخب الجزائر الودية غدًا



القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والجزائر

الأولى الأرضية اليتيمة ( نايلسات ).

السادسة الشبابية TV6 HD ( نايلسات ).

قناة المصرية ontime sport ( نايلسات ).

قناة ابوظبي 1 نايلسات.



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